سياسية
حكومة النيل الأبيض بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف توفر ١٥٠ برميل كلورايد لتنقية مياه الشرب لمحطة مياه كوستي
تمكنت حكومة ولاية النيل الأبيض بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف من توفير ١٥٠ برميل كلورايد لتنقية مياه الشرب لمحطة مياه كوستي الجديدة ( جايكا ) ، ضمن الجهود المقدرة التي تبذلها حكومة الولاية في توفير مياه الشرب الصالحة والنقية لموطني الولاية بتوفير مادة الكلور لمحطات مياه الشرب العاملة بجميع المحليات .
وقال المهندس الطيب محمد الحسن وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بالولاية في تصريح ( لسونا )ان وزارته ظلت في تواصل دائم مع الشركات و المنظمات العاملة بالولاية من أجل توفير مادة الكلور لضمان استمرارية عمل المحطة بهدف استقرار الامداد المائي للشرب بمدينة كوستي في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها الولاية بالإضافة لاستمرار برامج صيانة الكسورات بخطوط المياه لتغطي جميع الاحياء السكنية بمياه صالحة للشرب .
وأعرب عن شكره لمنظمة اليونسيف و الشركات العاملة بالولاية لاسهامها الواضح في توفير مادة الكلور بالمحطات لضمان استمرارها بصورة منتظمة الى حين انجلاء الظروف الاستثنائية التي تمر به البلاد .
من جانبه اكد المهندس رحمة الإمام حماد المدير العام لإدارة المياه بالولاية أن محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة كوستي تعمل بصورة جيدة بعد أن تم توفير ١٦٠ برميل بولي المونيوم كلورايد مقدم من منظمة اليونسيف في اطار برامج تكامل مشترك مع المنظمة لتقديم الدعم الفني واللوجستي لإدارة المياه بالولاية . وأعرب عن شكره للمنظمة على استجابتها وتدخلاتها الواضحة واسهامها في استقرار عمل محطات مياه الشرب بالولاية .
سونا
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