والي الجزيرة : معارك جبل موية توكد قدرة الجندي السوداني وتفوقه التكتيكي

أكد والي ولاية الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير ان معركة تحرير جبل مويه ستظل خالدة في اذهان الشعب السوداني وحاضره و مصدر فخر واعتزاز لكل الشعب السوداني الذي تسلح بالارادة والإيمان خلف القوات المسلحة مشيرا الى ان معركة جبل مويه تعد احد الدروس والعبر التي ظلت تقدمها القوات المسلحة الباسلة للعالم بصفة عامة ولدول التآمر والمرتزقة والخونة والمأجورين بصفة خاصة وهي تنتصر على التضاريس الجبلية التي اتخذها العدو موقعا استراتيجيا تحصن به وحشدت له دول الشر كل الأسلحة التي اصبحت غنيمة في يد ابطال القوات المسلحة مشيرا بأنه يحق اليوم لكل سوداني شريف ان يتفاخر ويتباهى بما حققته القوات المسلحة من انتصارات في كل الجبهات علي اكبر حشد تآمري تعرضت بلادنا له.

جاء ذلك خلال زيارته لسلسلة جبال موية التي حررتها القوات المسلحة الباسلة من قبضة المرتزقة والملشيات الارهابية الماجورة والتي رافقه فيها أعضاء لجنة أمن الولاية ونائب رئيس المقاومة الشعبية بولاية الجزيرة .

وكان في استقبالهم اللواء ركن عبدالمنعم عبدالباسط قائد متحركات سنار والعميد الركن ياسر عبدالرحمن حريكه قائد متحرك سنار والعميد الركن عبدالله احمد عمر عابدون قائد متحرك اسود الكرامة حيث أكد اللواء ركن عبدالمنعم عبدالباسط ان الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الباسلة تظل مصابيح في أرض السودان تطرد خيوط ظلام التآمر أينما وستظل قلادة شرف تستعصي على رياح النسيان مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل الحارسة لسيادة وعزة وكرامة الإنسان السوداني .

وأشار قائد ثاني الفرقة الاولى مشاة العميد الركن خالد الحاج الى ان تحرير جبل موية رفعت الروح المعنوية وردعت الاقلام التي يحاول اهلها بشتى السبل ارضاء دول الشر والتآمر جازما أن أمن واستقرار وطمأنينة أهل السودان خط أحمر لاتسمح القوات المسلحة المساس به وان ابطال القوات الذين رضعوا من ثدي الوفاء وتربوا في حضن الوطنية هم خنجرا في خصر الأعداء ٠

وفي ختام الزيارة قدم والي ولاية الجزيرة والوفد المرافق قافلة الدعم لأبطال جبال موية .

سونا