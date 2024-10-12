سياسية
مناوي يكشف عن تلقيه عرضاً من قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو
كشف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عن تلقيه عرضاً من قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو خلال لقاء جمعهما بالعاصمة التشادية إنجمينا في يوليو من العام الماضي بتقاسم رئاسات الجيش بالإقليم مع إبقائه حاكماً لدارفور بصلاحيات أقوى وبتمويل أكبر ويؤكد أنه رفض العرض في حينه.
الجزيرة – السودان
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