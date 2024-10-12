سياسية

مناوي يكشف عن تلقيه عرضاً من قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو

2024/10/12
mnawi sudan
مني أركو مناوي
كشف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عن تلقيه عرضاً من قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو خلال لقاء جمعهما بالعاصمة التشادية إنجمينا في يوليو من العام الماضي بتقاسم رئاسات الجيش بالإقليم مع إبقائه حاكماً لدارفور بصلاحيات أقوى وبتمويل أكبر ويؤكد أنه رفض العرض في حينه.
الجزيرة – السودان

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