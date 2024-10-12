مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم للدعم السريع على قرية أم مليحة بالجزيرة

قتل 8 أشخاص وأصيب آخرين في هجوم نفذته قوات تتبع للدعم السريع على قرية أم مليحة بولاية الجزيرة أمس الجمعة.

تدين شبكة أطباء السودان هذا الهجوم الذي نفذته قوات تتبع للدعم السريع على المدنيين العزل بقرية أم مليحة وتعتبره تصعيدًا مروعًا للعنف ضد المواطنين الأبرياء وتؤكد على ضرورة حماية حقوق الإنسان.

تطالب الشبكة الدعم السريع بوقف العنف ضد المدنيين والاعتداء على القرى والحلال بولاية الجزيرة، الذي يتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان. كما تدعو المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وحماية المدنيين.

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