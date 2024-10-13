والي الجزيرة مصرع وإصابة (22) شخص من قرية ام مليحة غدرا”من المليشيا المتمردة: الدماء التي سفكت لن تذهب هدراً

تفقدت لجنة امن ولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية رئيس لجنة الأمن اليوم جرحى ومصابي قرية ام مليحة وحدة ريفي طابت محلية الحصاحيصا وذلك بمستشفى المناقل التعليمي والذين تعرضوا امس لهجوم غادر من المليشيا المتمردة، حيث كان في استقباله المقدم هيثم احمد حسن لجنة جرحى العمليات.

وأكد الوالي ان الدماء التي روت أرض ولاية الجزيرة هي مهرا” للكرامة وعنوانا للبسالة والتضحية والفداء والثبات مشيدا بصبر المواطنين في سبيل الوطن والشرف وان أرواح الشهداء من قرية ام مليحة تظل مصابيح تضئ الدروب ونهجا وعنوانا لعزيمة إنسان الجزيرة الداعم للقوات المسلحة والمخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي.

ووجه الوالي بضرورة تقديم افضل الخدمات العلاجية للمصابين. وعبر عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنى عاجل الشفاء للجرحى.

جدير بالذكر ان قرية ام مليحة قدمت 9 شهداء وعدد 13 مصاب جراء الممارسات البربرية التي انتهجتها المليشيا المتمردة.

سونا