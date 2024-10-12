بالصور.. العمل الخاص بالقضارف تنفذ مشروع السير الطويل

نفذت قوات العمل الخاص التابعة لشعبة إستخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف مشروع طابور السير الطويل و الذي جاب شوارع المدينة وسط حفاوة عالية من المواطنين و روح معنوية مرتفعة .

العقيد مهندس ركن عبد العال الامين أحمد رئيس شعبة إستخبارات الفرقة في معرض حديثه أكد أن المشروع يمثل جزء من الجرعات التدريبية لقوات العمل الخاص رفعاً للياقة البدنية و الكفاءة القتالية لتأهيلهم بشكل مُرضي إستعداداً للتصدي لواجباتهم في حرب الكرامة .

قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء الركن أحمد الحسن العماس نوه لأهمية مثل هذه المشاريع التدريبية لخلق قوات ذات تدريب عالي تستطيع تنفيذ مهام ذات طبيعة خاصة و خلف خطوط العدو .

و يعتبر تمرين مشروع السير الطويل واحد من أهم المشاريع التدريبية التي من شأنها رفع اللياقة البدنية و إكساب الثقة في المقاتلين فضلاً عن أثاره المعنوية العميقة لدى القوات و المواطنين على السواء .

إعلام القوات المسلحة السودانية