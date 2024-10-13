انطلاق حملة تسجيل المواليد بولاية البحر الاحمر الاسبوع المقبل

تنطلق حملة تسجيل المواليد بولاية البحر الاحمر الاسبوع المقبل.

وافاد اللواء شرطة م. حقوقي دكتور ابوبكر عبد الوهاب محمد علي المنسق الوطني لبرنامج تعزيز تسجيل المواليد في تصريح (لسونا) ان المشروع يأتي انفاذا وسعيا لتحقيق اهداف الألفية بتسجيل كل الأطفال بحلول ٢٠٣٠م .

وأشار إلى ان المشروع ينفذ بتمويل من اليونسيف التي بذلت جهودا مقدرة على نطاق السودان و لتقوية آليات تسجيل المواليد بالسودان، موضحا أن اختيار ولاية البحر الأحمر جاء لرفع نسبة المواليد بها للحاق بالولايات الأخرى عالية التسجيل.

و يعمل المشروع على توعية المجتمعات المحلية بأهمية تسجيل الاطفال كمدخل لجميع الحقوق وذلك بتنظيم لقاءات القيادات المجتمعية والادارات الاهلية لتوعية مجتمعاتهم وحثهم على تسجيل أطفالهم.

ويشمل المشروع رفع كفاءة العاملين في تسجيل المواليد مع التركيز على الدور المتعاظم للإعلام في التبشير ونجاح المشروع.

سونا