تدشين اول سلة غذائية لأسر الشهداء وأسرى معركة الكرامة بمصر – صور

دشن اللواء مهلب حسن أحمد المدير العام لمنظمة الشهيد الاتحادية اول سلة غذائية لأسر الشهداء والاسرى فى معركة الكرامة الموجودين بجمهورية مصر العربية وذلك ظهر السبت بمقر سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، بحضور ومتابعة الملحق العسكري بالسفارة العميد محمد حامد.

وقال اللواء مهلب (لسونا) ان مبادرة دعم اسر الشهداء والاسرى معركة الكرامه تأتى بتوجيه ومباركة من السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام و رئيس منظمة الشهيد وبرعاية كريمة من السيد وزير الدفاع وبتشريف السيد سفير السودان بمصر العربية وبجهد كبير من الاخوة بالملحقية العسكرية، مؤكدا تنفيذ المبادرة من قبل منظمة الشهيد الاتحادية.

واشار مهلب إلى انه بدأ زيارات للاسر من قبل فترة واستطاع خلالها الوصول لغالبية الاسر الموجودة بمصر وتم دعمها.

وأكد ان الزيارات غطت الاسر من القاهرة حتى اسوان.

وقال مهلب اليوم تكللت مساعيهم بالنجاح في اللقاء بآخر مجموعة من اسر الاسرى وتم تسليمهم دعم مادي بسيط معربا عن امله ان يكون مستمرا فى مقبل الايام.

وقال تلمسنا مشاكل الاسر فى جانب التعليم والصحة مشيرا الى تبنى عدد كبير من المدارس السودانية بمصر فكرة استيعاب طلاب اسر الشهداء والاسرى والجرحى وقبولهم مجانا مما اعتبره فتحا كبيرا، مشيرا إلى وجود عدد من المبادرات من الخيرين بمصر مؤكدا ان تدشين مبادرة اليوم لاول سلة غذائية تأتى شاهدا على ذلك معربا عن أمله ان يعم السلام والأمان كل ربوع السودان.

سونا