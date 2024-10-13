والي وسط دارفور يزور مقر المقاومة الشعبية بالشمالية

قام والي وسط دارفور الشرتاي حسين بخيت يوسف، برفقة مستشار والي الشمالية اللواء معاش كمال موسى، بزيارة لمقر رئاسة اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية.

وخلال الاجتماع الموسع تعرف والي وسط دارفور على تجربة المقاومة الشعبية بالولاية، ودورها في إسناد ودعم القوات المسلحة.

وقال نائب رئيس المقاومة الشعبية بالولاية اللواء (م) دكتور عبد الرحمن احمد فقيري في تصريح(لسونا)، إن الاجتماع كان مثمرا و أمن على تبادل الزيارات والخبرات والتنسيق المحكم، بين الولاية الشمالية ووسط دارفور في برامج الاستنفار والمقاومة الشعبية، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها وفد من اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة بولايات دارفور للشمالية مؤخرا بهدف تنسيق الجهود والقضايا ذات الاهتمام العلاقة.

سونا