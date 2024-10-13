سياسية
هيئة الطرق والجسور : البني التحتية تعرضت للتدمير الممنهج من قبل ملشيا الدعم السريع
أكد المهندس مختار عمر صابر مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم بان الهيئة تعمل جاهدة لتسهيل حركة المرور وتأمين وصول السلع والمعينات الإنسانية لمدينة بحري.
جاء ذلك خلال وقوفه السبت علي التدمير الذي حدث لجسر الحلفايا من قبل ملشيا الدعم السريع و ذكر بان المسار الجنوبي تعرض لتدمير ممنهج و عدوانية سافرة ضد البني التحتية مما يشكل جريمة مكتملة الاركان ماثلة للعيان لا تحتاج إلى شهود.
و حول صيانة الجسر ذكر بان الهيئة ستنفذ معالجات عاجلة تضمن انسياب الحركة العابرة من وإلى مدينة بحري وذلك عبر المسار الشمالي كما ذكر بان الجسر مصمم للحمولات العالية وهو جسر محوري مرتبط بالطريق الدائري الذي يربط المدن الثلاث و الطرق القارية ، الخرطوم ارقين القاهرة و الخرطوم بورسودان مما يعزز الاقتصاد الوطني .
و قدم التهنئة للقوات المسلحة التي قدمت أروع الامثلة في التضحيات دفاعا عن الأرض والعرض، مبشرا المواطنين بان الهيئة لن تتاخر في تقديم الخدمات وصيانة الطرق وفقا لتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة وتنفيذا لبرنامج العودة الآمنة لسكان ولاية الخرطوم وستتوالى البشريات.
سونا
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