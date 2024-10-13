والي الشمالية ووالي وسط دارفور يتفقدان جرحى معارك الفاشر بمسشتفى دنقلا – صور

زار والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله ووالي وسط دارفور الشرتاي حسين بخيت يوسف السبت، مستشفى دنقلا العسكري حيث تفقدا، جرحى ومصابي العمليات في محور الفاشر.