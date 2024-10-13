والي الشمالية ووالي وسط دارفور يتفقدان جرحى معارك الفاشر بمسشتفى دنقلا – صور

زار والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله ووالي وسط دارفور الشرتاي حسين بخيت يوسف السبت، مستشفى دنقلا العسكري حيث تفقدا، جرحى ومصابي العمليات في محور الفاشر.
وشكر منسق حاكم إقليم دارفور العمدة الطاهر حميدان المقاومة الشعبية والمرأة والمستنفرين بالولاية لاستقبالهم الجرحى وتوزيع شنطة الجريح بجانب التبرع بالدم لهم، وتقديم كل اشكال الرعاية والاهتمام بهم.
كما شكر حكومة الولاية ومواطنيها الذين استضافوا الوافدين اليها من جميع أنحاء السودان بسبب ظروف الحرب.
سونا
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