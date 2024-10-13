تنفيذي بحري يوفر إحتياجات المواطنين الذين تم إجلاءهم من الحلفايا الى أم القرى

تفقد المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن السبت مركز أيواء مدرسة أم القرى شمال الذي تم فيه إستيعاب مواطني الحلفايا الذين تم إجلاءهم والشروع فوراً في تقديم العون لهم وعلاج الحالات المرضية التي ظلت تحت حصار المليشيا الإرهابية لمدة (18) شهراً واجهوا فيها ظروف قاسية تحت القهر والتعذيب وحرمانهم من الحصول على أبسط مقومات الحياة.

وخاطب المدير التنفيذي لمحلية بحري الاسر وتعهد بتوفير كل إحتياجات المركز والإستجابة العاجلة لمطلوبات الإيواء

مشرف التسجيل بالتنمية الاجتماعية حسن محمد حسن أوضح أن العدد الكلي الموجود الان بدار الايواء بلغ 250 فرد و تم توفير جميع احتياجاتهم.

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