شندي : انطلاق معسكرات الكرامة (3) بثلاثة آلاف مقاتل

انطلقت بشندي معسكرات الكرامة ( 3) وسط تدافع كبير من الشباب والشابات ، حيث يقدر عدد المستنفرين فيها ثلاث آلاف مقاتل ،ووصل عدد المستنفرين في المعسكر رقم( ا) الذي نالت منطقة الشقالوة شمال شندي شرف البداية فيه أكثر من 180مستنفر من الشباب واكثر من 140مستنفرة من الشابات.

وقال المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ إن التدريب في معسكرات الكرامة( 3) سيكون تدريبا متقدما من البداية وبمهارات عالية من فنون القتال ليلحقوا بمستنفري الكرامة( 1)و الكرامة( 2) ولينالوا شرف المشاركة في معركة الكرامة وشرف المساهمة في الإنتصار ودحر العدوان.

وأكد عبد الغفار ان معسكرات إعداد الرجال والمقاتلين لن تتوقف ليكون الشباب في كامل الاستعداد لحراسة الوطن من كيد الأعداء.

وبشر قائد ثاني الفرقة الثالثة مشاة اللواء عمر السر. المستنفرين والحضور بان الأيام المقبلة مليئة بالاخبار السارة وإن معسكرات الكرامة الثالثة انطلقت مع تباشير النصر الكبير للقوات المسلحة في دحر العدوان الذي هو الى زوال أصلا، لان الباطل مهما استقوى فلن يتنصر على الحق.

واشاد رئيس المقاومة الشعبية بمحلية شندي اللواء طارق يوسف بتدافع الشباب نحو المعسكرات ، مبينا ان منطقة الشقالوة قدمت المزيد من المستنفرين في كل المعسكرات الكرامة.

وأكد ان معسكرات الكرامة ستجد الاهتمام الكبير من ناحية التدريب الاولي والمتقدم والتسليح.

وقال ممثل المقاومة الشعبية بمنطقة الشقالوة عبد الجبار محمد خير ان ابناء المنطقة شاركوا في معسكرات الكرامة وفي معارك الخرطوم وفي معركة تحرير الإذاعة.

سونا