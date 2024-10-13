إبراهيم جابر لـ(المحقق): الطيران المصري لو كان ساعدنا في الحرب لتخلصنا من التمرد في أيام

أكد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق إبراهيم جابر أن الطيران المصري لو ساعد في الحرب في السودان لتم التخلص من التمرد في أيام.

وقال جابر في حوار خاص مع موقع “المحقق” الإخباري ينشر لاحقاً إن إتهام حميدتي لمصر محاولة للتقليل من قدرات الجيش السوداني، وإنه حتى هواة الطيران يمكنهم فضحه، مضيفاً أن مصر يمكنها إلحاق الهزيمة بدول دعك عن مليشيا، وهي تعلم واقع التمرد أكثر مما يتصور، موضحا أن حميدتي ومَن معه بكل خفة عقل يريدون الاستثمار في تقاطعات المشهد الإقليمي، والتاثير على المتغيرات التي تنشط فيها مصر، مشدداً على أن علاقة السودان بمصر لن تهتز بدعاوى التمرد، وقال إن مصر دولة كبيرة ولو لم نكن جارين لسعينا للتحالف معها.

وفي معرض تعليقه على هجوم حميدتي في خطابه على الجميع قال جابر إن هذا يدل على خسارة مشروعه الفاشل، واصفاً قول المليشيا بحشد مليون مقاتل بـ “البروباجندا الساذجة”

وقال إنه لا يوجد ألف شخص يحترم التمرد في السودان، مضيفاً أن المليشيا أذاقت السودانيين كل صنوف العذاب وأننا سنردعهم بأقوى مما يتصورون، كاشفا أن العمليات العسكرية تسير بأحسن حال،

وقال نقترب من التحام قواتنا في جنوب بحري التي وصلت حتى (استاد التحرير) مع قواتنا القادمة من كرري والكدرو، مضيفا أن الجيش و القوات المشتركة والمواطنين في شمال وغرب دارفور يسطرون أقوى الملاحم والانتصارات، لافتا إلى أن هناك من يريدون اللعب بكارت التصعيد لتبرير التدخل الدولي، معلنا عن قرب حدوث تغيير في محاور داخلية وخارجية ستزلزل أركان المتمردين والمرجفين في المدينة.

القاهرة – المحقق – صباح موسى