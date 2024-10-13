شاهد بالفيديو.. البرهان في جبل موية والجنود يقولون له ” نحن مبسوطين أوي زيد الجرعة يا سعادتك”

قام القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بزيارة إلى منطقة جبل موية بولاية سنار، والتي تم تحريرها قبل أيام بعد عملية بطولية كبرى.

واستقبل المقاتلون قائد الجيش بالهتافات والتعليقات:

نحن مبسوطين أوي .. ودايرين حاجة واحدة منك “زيد الجرعة يا سعادتك”. ورد عليهم البرهان “مافي عوجة”.

رصد وتحرير – “النيلين”