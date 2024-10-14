ضبط شخص بميناء القاهرة الجوي أثناء محاولته تهريب عملات محلية وأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة أثناء استكمال إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية. وقد عثر رجال الأمن على مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية مخبأة داخل حقائبه بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى العثور على قطعة من مخدر الحشيش مخبأة داخل ملابسه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كل التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

بوابة روز اليوسف