سياسية
البرهان يضحك مع جنود الجيش السوداني وهم يسخرون من حميدتي بكلمة مصرية
اظهر مقطع فيديو في السودان بمنظقة جبل موية خلال لقاء مع القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس السيادة، قيام جنود من الجيش السوداني بتوجيه سخرية لاذعة إلى المتمرد محمد حمدان دقلو “حميدتي”الذي إتهم مصر بمشاركة طيرانها مع الجيش في قصف جبل موية وهو ما كذبته الخارجية المصرية.
استخدم الجنود تعبيرًا مصريًا شائعًا “مبسوطين أوي يا سعادتك” وكلمة أوي عادة لا يستخدمها السودانيون وتشتهر عند المصريين، مما أثار ضحك القائد البرهان والحضور من جنود وضباط الجيش السوداني.
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