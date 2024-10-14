سياسية
بالفيديو.. البرهان يتفقد القوات في محور كوستي – سنار ويزور جبل موية
تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، القوات في محور كوستي – سنار وإطمأن على الروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين ، والتي كان لها القدح المعلى في إنتصار القوات المسلحة على فلول مليشيا آل دقلو المتمردة المنهارة.
وزار سيادته منطقة جبل موية والتي حققت فيها القوات المسلحة والقوات المساندة لها من جهاز المخابرات العامة والمقاومة الشعبية والمستنفرين إنتصاراً ساحقاً على مليشيا الدعم السريع الإرها_بية.
وحيا سيادته ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل دحر التمرد واستعادة الأمن والإستقرار للمواطنين في كافة ربوع البلاد.
إعلام القوات المسلحة
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