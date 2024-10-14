بالفيديو.. البرهان يتفقد القوات في محور كوستي – سنار ويزور جبل موية

تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، القوات في محور كوستي – سنار وإطمأن على الروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين ، والتي كان لها القدح المعلى في إنتصار القوات المسلحة على فلول مليشيا آل دقلو المتمردة المنهارة.