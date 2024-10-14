شاهد بالفيديو.. القائد العام يتفقد القوات الجوية

قام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية بزيارة تفقدية للقوات الجوية رافقه خلالها الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام و عدد من قادة التشكيلات والوحدات للقوات البرية و الجوية حيث طاف سيادته على أجنحة الطيران المختلفة التي تشارك في حرب الكرامة.

ولدي مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود أشاد بالأدوار المتعاظمة التي تطلع بها للقوات الجوية ومنسوبيها والأداء المتميز والمهنية والاحترافية العالية في مسارح العمليات المختلفة مقدما لهم التهنئة على الإنتصارات التي تحققت في منطقة ( جبل موية ) والتي كان لهم فيها الدور الأبرز ..

وكان سيادته قد تفقد مراكز السيطرة والقيادة للعمليات مطمئنا على سير الأداء .

رصد وتحرير – “النيلين”