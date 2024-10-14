سياسية
وزارة الصحة الإتحادية تدين انتهاكات مليشيات الدعم السريع ضد المدنيين واستهداف المؤسسات والكوادر الطبية
ادانت وزارة الصحة الإتحادية الاستهداف المستمر من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة للمواطنين وللمؤسسات والكوادر الصحية مؤكدة أن هذا يعد خرقا للاعراف والقوانيين الدولية .
واستهدفت المليشيا مستشفى السعودي الوحيد العامل في مدينة الفاشر محدثة اضرار كبيرة باقسام المستشفى بعد تدوينه من قبل مليشيات الجنجويد اليوم حيث تم تدوين المستشفى بعدد 4 دانات واستشهد أحد الكوادر الطبية العاملة في المستشفى واحدثت العديد من الإصابات للعاملين.
وتشيد وزارة الصحة الإتحادية بالكوادر الطبية العاملة بالفاشر واشادة خاص للقيادة الصحية التي تؤكداً دور الجيش الأبيض في معركة الكرامة كما تم تدوين محطات المياه بالمستشفى.
سونا
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