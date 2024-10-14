الدفاع المدني بكسلا يحتفل باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

نظمت إدارة الدفاع المدني بولاية كسلا مساء الأحد احتفالا باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار (تمكين الجيل القادم من أجل مستقبل قادر على الصمود) برعاية الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني الفريق شرطة دكتور عثمان عطا مصطفى.

وكشف مدير إدارة الدفاع المدني بولاية كسلا العقيد شرطة بدوي محمد حسين لدي مخاطبته الاحتفال عن خطة قومية لإعمار مادمرته الحرب، مبينا انه سيتم تدريب الشباب للانخراط في البرنامج

موضحا أن الحرب دمرت كثيرا من المنشآت والبني التحتية وأدت الي موجة نزوح عالية للمواطنين.

وتطرق إلي المشاركة الفاعلة للمجلس القومي للدفاع المدني في معركة الكرامة والتدخل للحد من مخاطر السيول والفيضانات وتقديم الإيواء للنازحين فضلا عن دوره في التخطيط لمجابهة الكوارث وترتيب لمرحلة اعمار ما دمرته الحرب.

و أشار العقيد بدوي الي دور إدارة الدفاع المدني بالولاية في تنفيذ حملات اصحاح البيئة ومكافحة الأوبئة َونواقل الأمراض وتطهير سوق كسلا والتصدي لفيضان نهر القاش.

وامتدح بدوي دور المجلس القومي للدفاع المدني ودعمه الامحدود لولاية كسلا في كافة الظروف الأزمات.

سونا