د. عصام حسن : اول قطرة دم للسلاح الطبي دعماً لمعركة الكرامة من بنك الدم بالشمالية

أكدت إلادارة العامة لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة الإتحادية توطين خدمات بنوك نقل الدم المركزية واستقرارها بحواضر كل الولايات.

و أشار د. عصام الدين حسن علي، مدير إلادارة العامة لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة الإتحادية، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى ان بنوك الدم المركزية بلغت 22 بنك دم مركزي ، كاشفا عن اعادة مشروع حملات التبرع بالدم طواعية والتي كانت تعمل بالسابق، مشيرا إلى ان وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الاتحادية تكفلت بعشر عربات جوالة، منوها الي ان هناك ثماني عربات كانت في مبنى معمل استاك بالخرطوم تعرضت للتدمير بسبب الحرب.

وقال د. عصام أن الإدارة عملت على توفير معينات عمل نقل الدم عبر بنوك الدم المركزية بكل الولايات لضمان تحقيق برنامج الاستخدام الامثل للدم وذلك بتجميع الدم في بنوك الدم المركزية حيث يتم فصل الدم من مشتقاته الأولية مما يخلق استقرار في الخدمة، مشيراً الي ان خدمات إمداد نقل الدم مستقرة ومطمئنة ويتم ضمان فحص الدم بجهاز (الاليزا) للأمراض المنقولة بالدم مثل الأيدز وفيروس الكبد الوبائي بنوعيه B, C ومرض الزهري لضمان سلامة اي دم منقول من متبرع لمريض.

وأضاف ان تم توفير الدم للمصابين والجرحى والمرضى في المناطق التي تشهد قتال حيث تم إدخال الدم للسلاح الطبي بامدرمان بمجهود من بنك الدم بالولاية الشمالية ،حيث وصلت اول قطرة دم للسلاح الطبي بامدرمان.

وقال ان الإدارة ارسلت الإمداد لكل المدن حتى ولايات دارفور وتم ارسال معينات نقل الدم الي مدينة الفاشر عبر الاسقاط الجوي.