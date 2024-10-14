نهر النيل .. السماح لجعل الولاية مقرا لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية

أكد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف ان التعليم يمثل أولوية قصوي لحكومة الولاية وياتي في مقدمة الاولويات. جاء ذلك لدي استقباله بمكتبه بالدامر الدكتور احمد خليفه المنصوري المفوض بتسيير اعباء وزارة التربية والتعليم الاتحادية .

واشار السيد الوالي الى ان اهتمامهم بامر التعليم نابع من ايمانهم باهمية ودور التعليم في نهضة وتطور ونماء وتقدم الامم.

واضاف بان اختيار ولاية نهر النيل لادارة امتحانات الشهادة السودانية هو محل فخر واعزاز لكل اهل الولاية .

واكد السيد الوالي وقفتهم القويه مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية حتي تتم عملية امتحانات الشهادة السودانية بنجاح ان شاء الله. وترحم السيد الوالي علي روح الفقيد الاستاذ الحوري وزير التربية والتعليم الاتحادي السابق.

واشار للمجهودات المقدرة والكبيرة التي بذلها في سبيل استقرار العملية التعليمية وحرصه علي قيام امتحانات الشهادة السودانية قبل نهاية العام الجاري لذلك من الوفاء الحرص علي اقامة هذه الامتحانات.

من جانبه الدكتور احمد خليفه المفوض بتسيير اعباء وزارة التربية والتعليم الاتحادية تقدم بالشكر والتقدير لحكومة الولاية بقيادة السيد وزارة التربية والتعليم بالولاية ولكل مواطن وانسان نهر النيل للتعاون والترحيب الكبير الذي وجدوه لمباشرة الوزارة مهامها من الولاية واتاحة الفرصة كذلك للشهادة السودانية لتدار العملية من ولاية نهر النيل. وقدم تنويرا ضافيا للسيد الوالي حول الخطوات الجارية لاقامة امتحانات الشهادة السودانية بكل مراحلها التي تمر بها حتي اعلان النتيجة باذن الله تعالى.

واضاف بان ماقدمته ولاية نهر النيل من اجل التعليم وتحملها عبء التعليم سيسجله التاريخ وحيا السيد المفوض الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم بنهر النيل والتنسيق التام مع الوزارة الاتحادية الامر الذي سهل من هذه المهمه الكبيرة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا وظلت الوزارة الولائية من قمتها ممثلة في السيد الوزير وكل قيادات وكوادر الوزارة في تعاون تام وتواصل معهم في الوزارة الاتحادية وباذن الله تتم عملية امتحانات الشهادة السودانية بكل سهولة ويسر.

سونا