بيان توضيحي من النيابة العامة حول ملابسات القبض على الأستاذ منتصر عبد الله

وقالت إن سبب القبض عليه ليس لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري ، وانما تم القبض على المذكور وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3 وتاريخ

تداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية بياناً منسوباً لجهة أسمت نفسها لجنة قانونية ، إشتمل علي معلومات مغلوطة حول ملابسات القبض علي الأستاذ / منتصر عبد الله بأن سبب القبض عليه يعود لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري ، تؤكد النيابة العامة أن القبض علي المذكور تم وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3م وتاريخ

طلب الإطلاع المزعوم كان في 2024/5/21.

سونا