بيانات ووثائق

بيان توضيحي من النيابة العامة حول ملابسات القبض على الأستاذ منتصر عبد الله

2024/10/14
النيابة العامة
اصدرت النيابة العامة بجمهورية السودان بيانا توضيحيا حول ملابسات ملابسات القبض علي الأستاذ / منتصر عبد الله.
وقالت إن سبب القبض عليه ليس لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري ، وانما تم القبض على المذكور وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3 وتاريخ
طلب الإطلاع المزعوم كان في 2024/5/21
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان التوضيحي:
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
النيابة العامة
إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم
التاريخ : 2024/10/13م
بيان توضيحي
تداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية بياناً منسوباً لجهة أسمت نفسها لجنة قانونية ، إشتمل علي معلومات مغلوطة حول ملابسات القبض علي الأستاذ / منتصر عبد الله بأن سبب القبض عليه يعود لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري ، تؤكد النيابة العامة أن القبض علي المذكور تم وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3م وتاريخ
طلب الإطلاع المزعوم كان في 2024/5/21.
سونا

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