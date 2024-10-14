والي الخرطوم: نسعى لتعزيز الاستقرار بتمكين المواطنين من مزاولة أعمالهم

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لتعزيز الإستقرار والعودة لمحلية أمدرمان بعد أن بدأت الحياة تدب في المدينة القديمة رغم التخريب الكبير الذي طال المرافق الخدمية.

جاء ذلك خلال زيارته الأحد لمقر محلية أم درمان يرافقه الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد .

وطالب الوالي بتمكين المواطنين من مزاولة أعمالهم ونشاطهم مؤكدا أن الأولوية الآن هي استكمال عودة المياه والكهرباء مشيرا الى دخول عدد من المؤسسات العلاجية في الخدمة مضيفا أن امدرمان موعودة بنشاط مكثف خلال الأيام القادمة.

ووجه الوالي مديري الوحدات الإدارية متابعة اعمال الخدمات وإحكام توزيع المساعدات الغذائية والايوائية.

وأضاف لابد أن تكون أجهزة المحلية وسط المواطنين وتسعى لاستدامة الخدمات.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمحلية بأمدرمان سيف الدين مختار إكتمال الوحدات الإدارية في المناطق الآمنة بغرض تقديم الخدمات للمواطنين. وأضاف أن الأولوية هي تشغيل الأسواق وبدأنا التواصل مع التجار لإستئناف نشاطهم بالأسواق الرئيسية.

وكشف عن تنفيذ أكبر حملة للنظافة منتصف الشهر الجاري بمشاركة أكثر من ٢ ألف شاب بدعم من منظمة كلنا قيم.

وأضاف سندعم التكايا لانها تقوم بعمل كبير وسط المواطنين وتقدم عملا كبيرا وسنواصل في دعمها.

الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد قال ان هناك العديد من الأنشطة عادت لامدرمان مما يشجع على دور إيجابي سينعكس على الاستقرار واستعادة الحياة لافتاً الى أن أعمال النظافة وإصحاح البيئة انعكس على خفض الاصابة بالأمراض.