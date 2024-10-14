جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية: جاهزية مراكز الامتحانات لإستقبال الطلاب

عقد مجلس عمداء الكليات التعليمية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية الأحد اجتماعه الرابع بمقر الجامعة المؤقت بدنقلا برئاسة البروفيسور محي الدين عبدالله حسن نائب مدير الجامعة المكلف، وبحضور الدكتور ايوب عبدالله علي نائب امين الشؤون العلمية وعمداء الكليات والعمادات والمراكز، حضورياً واسفيرياً واطمأن المجلس خلال اجتماعه على جاهزية مراكز الامتحانات لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات المزمع قيامها يوم ٢٧ أكتوبر الجاري ، ورأى الاجتماع قيام مركز امتحانات بولاية النيل الأبيض ليكون إضافة إلى مراكز دنقلا وبورتسودان وأم درمان والأبيض. كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، حيث استعرض المجلس موقف الكليات من تسليم الامتحانات والجداول وقوائم الطلاب الجالسين للامتحانات، إضافة إلى مناقشة موضوع إقامة امتحانات إلكترونية مستقبلاً.

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