إبراهيم جابر: خطوط إمداد قوات الدعم السريع أصبحت في متناول القوات المسلحة

قال عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش السوداني إبراهيم جابر للجزيرة نت بإن خطوط إمداد قوات الدعم السريع أصبحت في متناول القوات المسلحة التي تتقدم بنجاح في الخرطوم ودارفور وسنار.

– العمليات العسكرية تسير على ما يرام واقتراب التحام قواتنا في جنوب بحري التي وصلت حتى “أستاد التحرير” مع قواتنا القادمة من كرري والكدرو.