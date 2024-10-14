سياسية
إبراهيم جابر: خطوط إمداد قوات الدعم السريع أصبحت في متناول القوات المسلحة
قال عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش السوداني إبراهيم جابر للجزيرة نت بإن خطوط إمداد قوات الدعم السريع أصبحت في متناول القوات المسلحة التي تتقدم بنجاح في الخرطوم ودارفور وسنار.
– العمليات العسكرية تسير على ما يرام واقتراب التحام قواتنا في جنوب بحري التي وصلت حتى “أستاد التحرير” مع قواتنا القادمة من كرري والكدرو.
– التغيرات القادمة ستشمل استعادة المناطق التي “لا يتوقع المتمردون عودتها إلى سيطرة الدولة” كما ستحدث تطورات داخلية وخارجية ستؤدي إلى “زعزعة أركان المتمردين”.
الجزيرة السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة