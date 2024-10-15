سياسية
وزارة الصحة: ندين الاعتداء على “المستشفى السعودي” في الفاشر
قالت وزارة الصحة السودانية بمقتل أحد الكوادر الطبية العامل في “المستشفى السعودي” في الفاشر شمال دارفور وإصابة آخرين جراء قصف “ميليشيات الدعم السريع” للمنشأة الطبية.
– ندين الاستهداف المستمر من قبل “ميليشات الدعم السريع” للمواطنين وللمؤسسات والكوادر الصحية الذي يعد خرق للأعراف والقوانين الدولية.
الشرق للأخبار – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة