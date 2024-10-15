وزارة الصحة: ندين الاعتداء على “المستشفى السعودي” في الفاشر

قالت وزارة الصحة السودانية بمقتل أحد الكوادر الطبية العامل في “المستشفى السعودي” في الفاشر شمال دارفور وإصابة آخرين جراء قصف “ميليشيات الدعم السريع” للمنشأة الطبية.