السعودية.. “غرامة الإقامة” بعد 3 أيَّام من انتهاء الصلاحيَّة

أوضحت المديريَّة العامَّة للجوازات، أنَّ غرامة تأخير تجديد هويَّة مقيم تُفرَض بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحيَّة سريانها. وأضافت “الجوازات”، ردًّا على استفسار أحد المتابعين لحسابها في “إكس”، إنَّ غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى، و1000ريال في حالة التكرار.

وفي وقت سابق أكَّدت المديريَّة العامَّة للجوازات، أهميَّة إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونيَّة عبر منصَّة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال)، وبوابة مقيم، بعد إجراء عمليَّة السداد، موضِّحةً أنَّ سداد رسوم الخدمات فقط لا يعني تنفيذ الخدمة وإنجازها. ودعت المواطنِين والمقيمِين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونيَّة دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

جريدة المدينة