الرياض.. ضبط (146) مخالفًا لنظام أمن الحدود في وادي حنيفة

ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض (146) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية في وادي حنيفة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

جريدة المدينة