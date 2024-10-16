“الأمن البيئي” يقبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها

تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على مواطن وهو: عادل فهد المطيري، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية هوائية، و(24) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

جريدة المدينة