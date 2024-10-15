بابكر حمدين: المليشي اتكرر قصفها للمستشفى السعودي بالفاشر

قال وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين أن المليشيا تعمدا وإصرارا وتحديا لكل المناشدات والقرارات الدولية تعاود إنتهاكاتها بقصفها للمستشفى السعودي محدثة دمارا كبيرا بالمستشفى وجرح 15 من المرضى والعاملين وهي بذلك تستهدف تعطيل الخدمة.

وقال في تصريحات صحفية انها تكررت هذه الجريمة مرات عديدة للمستشفى السعودي وغيره من المستشفيات بمدينة الفاشر وهي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والمسنين والنساء والاطفال، دون أدنى إحترام للقانون والمعاهدات الدولية التي تلزم بعدم الإعتداء على المستشفيات وحمايتها.

واضاف من هنا ننادي بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة ومعاقبة مليشيا الدعم السريع على قصفها وإستهدافها للمستشفيات والمرافق الخدمية الأخرى وحمايتها في مدينة الفاشر.