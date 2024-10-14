سياسية
الحكومة السودانية تعرض اثباتات تؤكد كذب الإمارات بشأن قصف مقر سفيرها بالخرطوم
عرضت الحكومة السودانية على سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية معتمدين بالبلاد صوراً حديثة بالأقمار الاصطناعية تثبت افتراء وكذب الإمارات وتؤكد سلامة مقر السفير الإماراتي بالخرطوم وتبين عدم تعرض المقر للقصف الجوي من قبل القوات المسلحة .
واستعرض وزير الخارجية حسين عوض خلال اجتماعه بالسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في بورتسودان اليوم ،الصور والدلائل التي تثبت افتراء الإمارات وادعائها كذبا بقصف الطيران الحربي السوداني مقر سفيرها بالخرطوم.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور جراهام عبد القادر ان سفارة الإمارات هي الوحيدة من بين المقرات الدبلوماسية التي لم تتعرض لها مليشيا الدعم السريع ولم يطالها تخريب ولا سرقة كما حدث لبقية المقار الدبلوماسية على يد المليشيا .
واضاف ان الامارات متورطة في دعم الجرائم التي ترتكبها المليشيا وأنها اطلقت هذه الفرية في هذا التوقيت للمداراة على جرمها في دعم التمرد، مبينا أن الإمارات ضللت ومارست ضغوط على بعض الدول والمنظمات لإصدار بيانات لتعزيز وتأييد كذبتها بقصف المقر .
وكشف وزير الخارجية عن جملة من البينات التي تؤكد مدى تقديم الامارات الدعم والإسناد للتمرد متطرقا الى البينات التي تم الحصول عليها عقب هزيمة المليشيا في منطقة جبل موية وتحرير المنطقة خلال الأيام الماضية .
وقال ان السودان يمتلك ادلة قوية تبين ان الإمارات ارسلت عددا كبيرا من شحنات الأسلحة إلى دارفور، مشيرا إلى وجود تقارير كثيرة من جهات دولية محايدة ثبتت تسيير الإمارات رحلات طيران أوصلت أسلحة ومعدات عسكرية للمليشيا في دارفور .
واتهم الإمارات بإستخدام المظلة الإنسانية لإيصال الدعم العسكري واللوجستي للمليشيا، مؤكدا إستخدام الإمارات لشعارات منظمات دولية كغطاء لهذه الأعمال من بينها إستخدام شعار منظمة الصليب الأحمر الدولي .
وجدد وزير الخارجية إستعداد السودان للجلوس مع أي جهة سعياً للسلام العادل شريطة الالتزام بأحكام منبر جدة .
سونا
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