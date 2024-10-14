وزير الصحة الإتحادي يلتقي وزيرة التعاون القطري لؤلؤة الخاطر بالدوحة

عقد وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم، اجتماعاً مع وزير التعاون الدولي القطري السيدة لؤلؤة الخاطر، بحضور الفريق التنفيذي المساعد للوزيرة وطاقم السفارة السودانية بالدوحة السفير احمد سوار الذهب ،والوفد المشارك من وزارة الصحة الاتحادية. وشكر الوفد السوداني دولة قطر شعباً وحكومة وشكر وزيرة التعاون الدولي على وقفتهم الصلبة مع السودان ووقفتهم في المحافل الدولية على مستوى الإقليم والعالم ومنصات الامم المتحدة بصوت داعم للسيادة السودانية.

وقال وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم في تصريحات صحفية عقب لقاء الوزيرة بالدوحة، إن الحكومة القطرية وافقت على مشروع توفير خمسين ماكينة غسيل كلى، وتوفير قائمة من الأدوية الأساسية المنقذة للحياة لمدة ثلاثة اشهر وتوفير بعض الأجهزة والمعدات للمستشفيات الرئيسية ودعم الأمراض المزمنة المتمثلة في مشروع جراحة قلب الأطفال ومشروع مركز الأورام ،بالاضافة إلى توجيه استمرارية المخيمات الجراحية المتخصصة لأطباء سودانيين وقطريين لمؤسسات مختلفة بولايات السودان، مشيدًا بالدور القطري الكبير في دعم مشاريع السودان، خاصة الدعم الصحي والإنساني، لافتاً إلى انه تم عرض النظام الصحي في السودان والاحتياجات وعرض المشاريع القطرية بالسودان خاصة مشاريع التنمية وتوجيهها مؤخراً خلال الهلال الأحمر القطري وعبر الشركاء.

وأضاف اننا قمنا بشكرهم على الدعم الاخير الذي قدم للبلاد من أدوية السرطان ومحاليل الكلى والاسعافات والجسر الجوي السابق وتم التأمين على استمرار المشاريع .

من جانبها وجهت وزيرة التعاون الدولي القطرية السيدة لؤلؤة الخاطر بتشكيل الآليات التنفيذية للمتابعة، خاصة من الجهة الداعمة الرئيسية صندوق قطر للتنمية باعتباره المشرف على الأعمال الإنسانية خارج قطر.

كما اشادت بالدور الكبير لوزارة الصحة في مقدرتها على استمرارية العمل الصحي في السودان و مكافحة الاوبئة رغم الظروف المعقدة واعدة بدعم تأهيل القطاع الصحي في فترة ما بعد الحرب.

سونا