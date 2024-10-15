مجلس السلم والأمن الإفريقي: نطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر

قال مجلس السلم والأمن الإفريقي بإننا ندعو الأطراف المتحاربة للوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية وإقامة وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات.

– ⁠ندعو الأطراف المتحاربة للعمل على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض للأزمة بهدف وضع حد لمعاناة الشعب السوداني

– نطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر على وجه السرعة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق

– ⁠نشدد على ضرورة إجراء حوار حقيقي وشامل بين جميع السودانيين وهو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للتوصل إلى حل توافقي ودائم للأزمة المستمرة

– ⁠نرحب بالرغبة التي أعرب عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في تشكيل حكومة انتقالية بقيادة المدنيين