مدير عام قوات الشرطة يشيد بأداء قوات الدفاع المدنى ويدعم بآليات لمواجهة إفرازات معركة الكرامة

أكد الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة على اهمية الأدوار المتعاظمة والجهود الكبيرة التى ظلت تضطلع بها قوات الدفاع المدنى فى حفظ أرواح وممتلكات المواطنين من خلال تطبيق قواعد وإرشادات السلامة والوقاية من كافة أنواع الكوارث والحرائق وتخفيف أثار السيول والفيضانات مبينا أن قوات الدفاع المدنى وخلال حرب الكرامة ضد المليشيا المتمردة قدمت تضحيات جسام فى عمليات الإنقاذ والتعقيم والتطهير وإزالة مخلفات الحرب مضيفا ان رئاسة قوات الشرطة ستدفع بعدد (5) عربة سحاب بالتنسيق مع قوات الدفاع المدنى للمساعدة فى نقل الأجسام الغريبة ومخلفات الحرب حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لقوات الدفاع المدنى صباح الاثنين رافقه فيها الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح الفريق شرطة د/ عثمان عطا مصطفى مدير قوات الدفاع المدنى أن قواته تبذل جهودا مقدرة فى إنفاذ كافة خططها وبرامجها الخاصة بتقديم خدمات الإنقاذ والحد من المخاطر ونقل الجثث وكافة مخلفات الحرب مشيدا بالدعم الكبير الذى ظلت تقدمه وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للقوات فى مجال تهيئة بيئة العمل وتوفير متطلبات العمل من خلال توفير الأجهزة والمعدات الحديثة التى تعنى بالرصد وتقديم الخدمة والتى قللت كثيرا من المخاطر وأثار الكوارث والأمطار مشيرا الى أن غرف العمليات التى تم تكوينها فى كل الولايات تحت إشراف الولاة بذلت جهودا مقدرة فى إحتواء أثار الكوارث من السيول والفيضانات كاشفا ومعلنا عن وصول أجهزة حديثة لكشف الألغام سيتم إستخدامها بولاية الخرطوم بعد أن تلقى منسوبى الدفاع المدنى دورات تدريبية متخصصة ومتقدمة على تلك الأجهزة بالتنسيق مع القوات المسلحة والأدلة الجنائية لإزالة كل الألغام والأجسام الغريبة والمشبوهة من مخلفات الحرب التى تعرض حياة المواطنين للخطر .

المكتب الصحفي للشرطة