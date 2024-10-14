قوات الدفاع المدنى بولاية الخرطوم تنجح فى إخماد حريق إندلع بالمجلس الوطنى بعد استهدافه من قبل مليشيا الدعم السريع

تمكنت قوات الدفاع بولاية الخرطوم من إخماد حريق ضخم شب بالمجلس الوطني بأم درمان إثر إستهدافه بالتدوين من قبل المليشيا المتمردة وقد سطرت قوات الدفاع المدني ملحمة بطولية تجلت خلالها المهنية والإحترافية العالية فى التعامل مع الحرائق إستطاعت من خلالها من إحتواء الموقف بإخماد النيران فى وقت وجيز وزمن قياسى والحيلولة دون إنتشارها مع إستمرار إطلاق النار وعمليات التدوين العشوائى.

وفي تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) كشف الفريق شرطة د/ عثمان عطا مصطفى مدير قوات الدفاع المدنى جاهزية قواته للتعامل مع كافة الأحداث والمستجدات وذلك بأحدث الأجهزة التقنية والتكنلوجية للكشف عن المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة وحذر سيادته المواطنين وأولياء الأمور بأخذ الحيطة والحذر وتنبيه الأبناء بالإبتعاد عن مناطق الخطر وعدم التعامل مع الأجسام الغريبة والمخلفات المريبة الناتجة من أثار الحرب.

الجدير جدير بالذكر أن قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم نفذت العديد من البرامج المجتمعية والأنشطة الخدمية بالولاية من خلال توفير مياة الشرب النقية لمسستشفى النو بأمدرمان وبعض الأحياء إضافة الي القيام بعمليات إصحاح البيئة بالتعقيم والتطهير للمؤوسسات الصحية والمرافق الحكومية وجمع الجثث وفحص المنازل المتأثرة بالحرب بجانب وضع الخطط الطموحة للإنتقال لمرحلة ما بعد الحرب .

المكتب الصحفي للشرطة