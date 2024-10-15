الفريق ياسر العطا: القائمون على دعم التكايا لا يقل دورهم عن حملة السلاح

تزامناً مع إنتصارات القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري المشاركة في معركة الكرامة شهدت أمدرمان الاثنين نشاطا داعما لعودة استقرار المواطنين. و قاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا يرافقه والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مشروع التكايا الخيرية بتمويل من احد رجال الأعمال السودانيين لعدد (10) تكايا موزعة بين محليتي أمدرمان وكرري.وسيتواصل الدعم شهريا لتكايا أخرى.

واستقبل مواطنو أمدرمان الفريق ياسر العطا وسط حفاوة كبيرة تؤكد تلاحم الجيش مع المواطنين معربين عن تقديرهم للإهتمام الكبير الذي تجده تكايا أمدرمان من ولاية الخرطوم.

فيما إستمع الفريق العطا الي المواطنين وأبدى إهتماما كبيرا بقضاياهم ووعد بالتواصل معهم حتى يتحقق الإستقرار الكامل.

والي الخرطوم قال أن الفريق العطا عودنا ان يكون بين المواطنين وهو يحمل مسئولية الحرب بيد وباليد الاخري يحمل مسئولية المواطن.

وحيا والي الخرطوم كل الخيرين الذين أسهموا في دعم التكايا والتي تسهم في تعزيز العودة واعادة الإعمار.

الفريق ياسر العطا جدد عزم القوات المسلحة على حسم التمرد وأضاف: “نحن نكره الحرب لكن فرضت علينا وكل أبناء الشعب السوداني يقاتلون الآن بجانبنا وسنقاتل لتحرير ارضنا من عرب الشتات والتآمر الاقليمي”