رئيس إتحاد الجامعات السودانية، مدير جامعة الخرطوم يعقد إجتماعاً لمديري الجامعات الحكومية ببورتسودان

اقر إجتماع إتحاد الجامعات السودانية برئاسة بروفيسير عماد الدين الأمين الطاهر عرديب مدير جامعة الخرطوم صباح الأثنين 14 أكتوبر بمباني جامعة البحر ببورتسودان والذي ضم عدد من مديري الجامعات الحكومية الموجودين بالمدينة، تشكيل ثلاث لجان من عضوية الإتحاد الأولي لمتابعة مرتبات أعضاء هيئة والتي وعد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار، خلال لقاء رئيس إتحاد الجامعات السودانية به الأسبوع الماضي إكمالاً لجهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسير محمد حسن دهب في هذا الخصوص، بمعالجتها ورفعها إلي 100% بدلاً عن ال60% التي ظل يصرفها الأساتذة منذ بداية الحرب..ولجنة ثانية لمتابعة العملية الأكاديمية للطلاب في الجامعات الحكومية من حيث الساعات المعتمدة والتدريب والإستضافة في الجامعة في الولايات الآمنة ولجنة ثالثة تعني بالنظر في مشاكل الطلاب في الجامعات الحكومية في الولايات المضطربة وحلها بالتنسيق مع الجامعات الحكومية في الولايات الآمنة..

و ناقش الإجتماع عددا من الموضوعات الهامة المرتبطة بالتعاون بين الجامعات الحكومية خاصة في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد وتعاني منها الجامعات الحكومية وطلابها خاصة في الولايات المضطربة أمنياً جملة من المشاكل فيما يخص الطلاب وتدريبهم وتدريسهم وإجراء إمتحاناتهم فضلا عن تسيير العملية الإدارية لبعض الجامعات.

وقد إستعرض الإجتماع الموقف الحالي للجامعات الحكومية وأوضاع أعضاء هيئة التدريس وعملية النزوح واللجوء التي فقدت بسببها هذه الجامعات أعداداً كبيرة من منسوبيها وبعد التشاور والنقاش .

وقد قرر الإجتماع إعداد توصيات محددة إتفق عليها الأعضاء ورفعها لإجتماع قادم يحدد موعده فيما بعد يضم كل الجامعات السودانية الحكومية والخاصة للمزيد من التشاور للتعاون وتسهيل العملية التدريسية للطلاب عبر الشبكة العنكبوتية وتدريبهم في الأماكن المتاحة..

هذا وقد حضر الإجتماع مديرو جامعات الخرطوم ، النيلين، الزعيم الأزهري، السودان المفتوحة، البحر الأحمر، كسلا، القضارف، النيل الأزرق ، الفاشر ،الضعين، جامعة السودان التقنية وممثلين لبعض مديري الجامعات..

سونا