سفير السودان بأندونيسيا يشيد بمواقف جاكرتا الانسانية الداعمة للشعب السوداني والشعوب المسلمة في فلسطين واليمن

شارك سفير السودان لدى إندونيسيا، د. ياسر محمد علي، مساء الاثنين بالقاعدة الجوية في جاكرتا، في حفل تدشين أربعة طائرات محمّلة بأدوية ومواد إغاثية، تقارب قيمة كل منها على المليون دولار، ستتوجه إلى كلٍ من السودان، فلسطين، اليمن وڤيتنام، وذلك بحضور وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرصودي ووزير التنمية البشرية والثقافة السيد مهاجر أفندي.

والجدير بالذكر، أن إندونيسيا سبق أن أرسلت طائرة محملة بمعينات طبية بقيمة مماثلة في أبريل الماضي. وقبلها ساهم الهلال الأحمر الإندونيسي بشحنة أدوية في حدود الربع مليون دولار. وقد شاركت هيئة الزكاة الإندونيسية بتقديم جزء من هذه المساعدات، المتحصلّة من مساهمات شعبية، تعبّر بصدقٍ عن تضامن وتعاطف الشعب الإندونيسي مع أشقائه في السودان وفلسطين واليمن، في المحن التي تمر بها بلادهم.