سياسية
سفير السودان بأندونيسيا يشيد بمواقف جاكرتا الانسانية الداعمة للشعب السوداني والشعوب المسلمة في فلسطين واليمن
شارك سفير السودان لدى إندونيسيا، د. ياسر محمد علي، مساء الاثنين بالقاعدة الجوية في جاكرتا، في حفل تدشين أربعة طائرات محمّلة بأدوية ومواد إغاثية، تقارب قيمة كل منها على المليون دولار، ستتوجه إلى كلٍ من السودان، فلسطين، اليمن وڤيتنام، وذلك بحضور وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرصودي ووزير التنمية البشرية والثقافة السيد مهاجر أفندي.
والجدير بالذكر، أن إندونيسيا سبق أن أرسلت طائرة محملة بمعينات طبية بقيمة مماثلة في أبريل الماضي. وقبلها ساهم الهلال الأحمر الإندونيسي بشحنة أدوية في حدود الربع مليون دولار. وقد شاركت هيئة الزكاة الإندونيسية بتقديم جزء من هذه المساعدات، المتحصلّة من مساهمات شعبية، تعبّر بصدقٍ عن تضامن وتعاطف الشعب الإندونيسي مع أشقائه في السودان وفلسطين واليمن، في المحن التي تمر بها بلادهم.
وتحدثت خلال الحفل وزيرة الخارجية ووزير التنمية البشرية والثقافة، ودكتور ياسر محمد علي بإسم السودان وإنابةً عن سفارتي فلسطين واليمن، حيث قدم عن أسمى آيات الشكر والعرفان للحكومة والشعب الإندونيسي على هذه البادرة الكريمة، موضحاً أن هذه المساعدة الرمزية في شكلها تجسّد معاني كبيرة في نفوس الشعب السوداني والفلسطيني واليمني، لأنها تنبع من الإحساس بروح الإخاء الصادق والنبيل الذي تكِنّه إندونيسيا، حكومةً وشعباً لبلادنا، البعيدة عنها جغرافياً والقريبة منها وجدانياً، وهذا مايجعلنا نفخر ونعتز دوماً بمواقف إندونيسيا الصلبة في مؤازرتها للقضية الفلسطينية، ودعمها الصادق للسودان، وللشعب اليمني. ومن المتوقع أن تغادر طائرة المساعدات الإندونيسية إلى السودان خلال هذا الإسبوع إن شاءالله.
سونا
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