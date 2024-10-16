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والي الجزيرة : ملتزمون بتوفير كل المعينات للمتحرك الغربي لدخول مدني
تفقدت لجنة امن ولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة رئيس لجنة الأمن, المتحرك الغربي للولاية. وكان في إستقبالهم قائد المتحرك الغربي عميد ركن عمر عبدالله وضباط صف وجنود المتحرك وذلك بحضور قيادة المقاومة الشعبية بولايه الجزيرة ولجنة الاسناد والدعم للقوات المسلحة.
وأكد الوالي لدي مخاطبته قوات المتحرك ان الوضع الان افضل بكثير من ناحية تأمين حدود المناقل وانهيار المليشيات وذلك بفضل الله وثبات الرجال.
واضاف كما ان هناك بعض القري قامت بدحر المليشيات ولكن نحتاج لتأمين بعض القرى عند خروج المليشيات وذلك بنظام الفزع.
واشاد والي الجزيرة على صبر إنسان الجزيرة وقال إنسان الجزيرة صبر كثير جدا مجددا الاستعداد لتوفير كل احتياجات المتحرك الغربي للدخول الي مدني خلال الأيام القادمة، وأضاف ان الجندي السوداني مشهود له بالثبات والكفاءة.
وأعلن مدير شرطة الولاية عبدالاله علي احمد جاهزية قوات الشرطة لتأمين كل المناطق المحررة.
سونا
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