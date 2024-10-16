سياسية
تنفيذي ابوحمد يقف علي ازالة التشوهات بسوق الطواحين الذهب بأبو حمد
اكد الاستاذ عبدالروؤف حسن المبارك المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد مواصلة ازالة التشوهات والمظاهر السالبة بكل اسواق التعدين.
وأوضح لدي تفقده الثلاثاء برفقة لجنة امن المحلية مواقع ازالة المواقع المشبوهة واوكار الجريمة والمواقع العشوائية بالسوق ، ان هذه الحملة سوف تنتظم كل اسواق التعدين.
واشار الي اعمال التنظيم التي تمت في سوق طواحين ابوحمد وفتح الشوارع والمسارات داخل السوق لتسهيل حركة المركبات والمعدنين، داعيا لعدم التهاون في ازالة اي مخالفات داخل السوق.
من جانبة أعلن الاستاذ مصعب عوض نائب مدير سوق طواحين ابوحمد ، ان خطة تنظيم السوق و ازالة المخالفات والتشوهات تمضي حسب الخطة الموضوعة.
مشيدا بتجاوب لجنة السوق واصحاب المحال واستجابتهم للتوجيهات الصادرة هذا ووجدت خطوة ازالة التشوهات والمواقع المشبوة واوكار الجريمة ارتياحا كبيرا لدي اصحاب المحال التجارية والمواطنين داخل سوق طواحين ابوحمد.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة