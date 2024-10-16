ترك: لا خلاف بيني والازرق ونحن من الناصحين له

نفي ناظر عموم قبائل الهدندوة ـ رئيس المجلس الاعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد احمد محمد الامين ترك صحة ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلاف بينه ووالي كسلا المكلف اللواء ركن الصادق محمد الازرق.

وقال ترك عقب لقائه مع الوالي قرات خبرا في مواقع التواصل الاجتماعي يشير الي وجود خلاف بيني ووالي كسلا الازرق في الوقت الذي لايوجد فيه اي شئ بالولاية يستدعي للخلاف وان الولاية هادئة ومستقرة. وقال ترك ان الازرق من ابنائنا ونحن من المناصرين له واذا اخطأ ناصحناه واذا اصاب باركنا له سعيه ودعمناه.

واضاف ترك ان ماتم طرحه للوالي هي قضايا تخص المواطن مشيرا الي توجيه الوالي الخاص باصدار قرار تكوين الوحدات الادارية لتقصير الظل الاداري بالمحليات. وطمأن ترك الاهل الذين اقلقهم ماتم تداوله في المواقع عبر بعض الكتاب لاغراض في نفوسهم الذين وصفوه بدائم الخلاف مع الولاة موضحا ان خلافاته مع الولاة ليست عشوائية اوطلبا للسلطة او المال وانما حول ثوابت تهم المواطن.

واشاد ترك باداء الوالي الذي وصفه بالممتاز والجيد في ظل الظروف التي تعيشها البلاد منوها الي ان دولاب العمل بالولاية يسير علي حسب الخطة الموضوعة.

سونا