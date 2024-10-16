دخول المليشيا ولاية الجزيرة ضربة كبيرة للنظام الصحي بالسودان

كشف دكتور اسامة عبد الرحمن وزير الصحة المكلف بولاية الجزيرة ان دخول مليشيا الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة شكل ضربة كبيرة للنظام الصحي بالسودان بشكل عام وبولاية الجزيرة والوسط على وجه الخصوص، مشيرا إلى التخريب الكبير الذي طال البنية التحتية بشكل عام.

وقال دكتور اسامة في تصريحات صحفية بمنصة الناطق الرسمي ببورتسودان الثلاثاء، إن النظام الصحي بولاية الجزيرة تأثر بشكل كبير ، مبينا أن ذلك انعكس سلبا على النظام الصحي بكل البلاد ، مشيرا إلى أن ولاية الجزيرة كانت تمثل ثاني أكبر ولاية فيها نظام صحي ، وقد خفف ذلك كثيرا عقب خروج المؤسسات الصحية بالخرطوم عن الخدمة بسبب حرب المليشيا .

واضاف وزير الصحة المكلف ان دخول المليشيا إلى المستشفيات بحواضر المحليات والمناطق الريفية أثر بشكل كبير في تقديم الخدمة الصحية والطبية للمواطنين وأن ذلك أدى إلى خروج المؤسسات الصحية عن الخدمة بشكل كامل .

وزاد لدينا بولاية الجزيرة أكثر من مائة مستشفي ريفي وتعليمي وتخصصي خرجت عن الخدمة وتعطل العمل بها بسبب دخول المليشيا الى الولاية وانتشارها في المحليات مبينا أن المؤسسات العاملة حاليا تقدم الخدمات بنسبة ٣٠% فقط .

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