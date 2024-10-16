والي الشمالية يبحث تطوير ودعم مستشفى الشرطة دنقلا

بحث والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله لدى لقائه بمكتبه مدير مستشفى الشرطة دنقلا اللواء شرطة طبيب عامر صادق محمود كيفية تطوير ودعم وإكمال مشاريع مستشفى الشرطة – دنقلا.

وقال اللواء شرطة طبيب عامر صادق محمود مدير مستشفى الشرطة دنقلا أن المستشفى تشهد نهضة وتطور كبير، وكشف عن اقتراب إكمال مباني الحوادث الجديدة التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين، وقال إن المعدات الطبية في الطريق إلى الحوادث، مشيراً إلى أن الوالي وعد بتقديم الدعم للمستشفى وتنفيذ المطلوب.

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