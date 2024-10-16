والي الشمالية يتفقد جرحى القوات المشتركة بمستشفى دنقلا العسكري

تفقد والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله جرحى ومصابي القوات المشتركة ،بمستشفى دنقلا العسكري وقدم لهم دعما مقدما من ديوان الزكاة بالولاية.

وحيا والي الولاية تضحيات القوات المشتركة التي تصدت ببسالة لهجمات المليشيا المتكررة على مدينة الفاشر ، وقال إن القوات المشتركة قدمت دروسا في الوطنية والدفاع عن الدولة السودانية. وهنأ والي الولاية القوات المشتركة على انتصاراتها على المليشيا المتمردة،

وأبان ان رعاية حكومة ومجتمع الولاية لجرحى القوات المشتركة دلالة على حرص الولاية على تعزيز اواصر التعاون مع ولايات دارفور في كافة المجالات.

من جانبه أكد امين ديوان الزكاة بالشمالية الأستاذ الهادي محمد أحمد استمرار دعم واسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة واشار إلى برامج الديوان في تقديم الوجبات والمعينات لجرحى العمليات ومرافقيهم في مستشفيي دنقلا ومروي العسكريين بجانب مواصلة تقديم المساعدات للنازحين والأسر المستضيفة.

وأعلن عن مساهمة الديوان في القافلة التي ستسيرها الولاية في الأيام المقبلة دعما للقوات المسلحة في الخطوط الأمامية .

هذا وشكر منسق حكومة إقليم دارفور بالولاية العمدة الطاهر ادم ، حكومة الولاية ومجتمع الولاية ممثلا في المقاومة الشعبية والمرأة على حسن استقبالهم واهتمامهم بجرحى القوات المشتركة.

ولفت الى استضافة الولاية الشمالية لأكثر من ثلاثة ملايين نازحا من ولايات السودان بسبب ظروف الحرب.

سونا