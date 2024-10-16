رئيس لجنة الاسناد المدنى للاستنفار والمقاومة الشعبية بجنوب كردفان يرفع التمام لحكومة الولاية

أعلن رئيس لجنة الاسناد المدنى للاستنفار والمقاومة الشعبية الولائية الاستاذ ابوالبشر عبدالقادر حسين رفع التمام لعدد ٨٥ مؤسسة حكومية وقطاع خاص جاهزة للمشاركة وتنفيذ موجهات القيادة العليا وقرارات حكومة الولاية بشأن اصدار قرار تنظيم المقاومة الشعبية.

واكد الاستاذ ابوالبشر خلال الاجتماع التنسيقى الأول للخدمة المدنية للجنة الاسناد المدنى للاستنفار والمقاومة الشعبية بان جميع المؤسسات العامة والخاصة والتجار واصحاب المهن المختلفة مشاركين .

وقال المقاومة الشعبية للجميع لا جهوية ولا قبلية واضاف قائلا المقاومة الشعبية وضعت شعار واحد(جيشا واحد شعب واحد )والدانة ولا المهانة والصاروخ ولا النزوح واى فرد فى المقاومة الشعبية يجب أن يخلع اى انتماءات فقط العمل على تحقيق الشعارات داعيا الجميع بتناسى جراحات وآلام ومرارات ووضع ايادينا فوق بعض لخروج الولاية الى بر الامان.

وجدد ثقتة فى الادارة الاهلية والتنسيق معها باعتبارها الركيزة والعمود الفقري للمجتمع .

فيما اكدت مسؤولة لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية للمرأة الاستاذة سمية كافي طيار اكدت جاهزية المرأة للانخراط والانضمام لصفوف التدريب والتأهيل .

وقالت ان المرأة عانت طيلة الواحد واربعين سنة من عمر الحرب وهى تقاتل عدوين الحركة الشعبية والدعم السريع والان تقف مع قوات الشعب المسلحة بالذات والعتاد والدعم والاسناد حتى يتحقق النصر.

سونا