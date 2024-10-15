حكومة السودان ترحب ببيان مجلس السلم والأمن الإفريقي

أصدرت وزارة الخارجية بيانا الثلاثاء رحبت فيه ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 وما تضمنه من توجهات إيجابية ومقترحات بناءة وأعربت عن اتفاقها مع الأولويات التي حددها البيان، خاصة التنفيذ الكامل لإعلان جدة، وإخلاء منازل المواطنين وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

مكتب الناطق الرسمي وٱدارة الإعلام

بيان صحفي

ترحب حكومة السودان ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 وما تضمنه من توجهات إيجابية ومقترحات بناءة.

وتعبر الحكومة عن اتفاقها مع الأولويات التي حددها البيان، خاصة التنفيذ الكامل لإعلان جدة، وإخلاء منازل المواطنين، وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية، ومطالبته لمليشيا الدعم السريع بالرفع الفوري للحصار عن الفاشر وإدانته للفظائع التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين.

كما تثمن عاليا ترحيب المجلس بخارطة الطريق التي قدمها السودان لحل الأزمة، وقرار المجلس بمواصلة وترقية انخراط الاتحاد الأفريقي الإيجابي مع السودان، وإعادة فتح مكتبه ببورتسودان.

وتشيد الحكومة بدعوة البيان لكل مؤسسات الإتحاد الأفريقي بمضاعفة المساعدات للسودان .