توقيع مراسم عقد الشراكة الثنائية بين التأمين الصحي بنهر النيل وجامعة شندي

جدد الدكتور فاروق فيصل المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي بنهر النيل عزم ادارته في المضي قدما بتطوير وتجويد الخدمة العلاجية للتأمين الصحي.

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم بالإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية شندي مراسم توقيع عقد الشراكة الثنائية بين التأمين الصحي وكلية طب الأسنان بجامعة شندي .

بحضور مدير جامعة شندي البروفيسور حسن عوض الكريم مدير جامعة شندي والدكتورة امنية محمد السيد عميد كلية طب الأسنان بشندي والدكتور الفارابي إبراهيم مصطفي مدير ادارة الخدمات الصحية بالصندوق والدكتور عمر بابكر مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية شندي وعدد من قيادات الجامعة .

واعتبر الدكتور فاروق أن إنشاء مركز أسنان متخصص في علاج صحة الفم هو نتاج جهود مشتركة بين الوحدة التنفيذية بمحلية شندي وادارة الجامعة.

زأشار إلي ان المركز يقدم خدماته العلاجية عبر استشاريين واختصاصيين واطباء من خلال تجهيز 13 كرسيا تجهيزا متطورا من كلية طب الأسنان بشندي مؤكدا انها نواة أكاديمية عليا بالبلاد .

من جانبه اكد البروفيسور حسن عوض الكريم مدير جامعة شندي ان هذه الشراكة الذكية تؤسيس لعلاقات متميزة مع التأمين الصحي بالولاية .

وقال عوض الكريم ان مركز طب الأسنان وعلاج الفم يقدم خدمة تدريبية للأعمال السريرية العلاجية لطلاب طب الأسنان بشندي بجانب خدماته العلاجية لمتلقي الخدمة مشيرا الي تهيئة المركز من معينات ومعدات طبية ومستلزمات علاجية تمت من قبل كلية طب الأسنان بالجامعه حيث جاءت المشاركة النوعية المتميزة من التأمين الصحي في اتاحة المكان بمركز صحي مربع واحد بشندي اضافة الي تقديم الخدمة عبر مظلة التأمين الصحي مع استمرارية تقديم الخدمات العلاجية التأمينية الرئيسية بالمركز .

واشار البروفيسور حسن عوض الكريم مدير جامعة شندي انه وعلي هامش جلسة عقد الشراكة والتي اسفرت عن اتفاق بين الطرفين علي تضمين علاج العاملين بالجامعه تحت مظلة التأمين الصحي بجانب إعادة الخدمة التأمينية للمؤسسات العلاجية بالجامعه وتجديد أطر التعاون من خلال الخدمة التأمينية بمستشفى الملك نمر ومركز الأورام بشندي .

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