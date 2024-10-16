الهلال الأحمر السوداني يسلم محاليل وريدية للصحة البحر الأحمر

قدمت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، الدكتورة عايدة السيد عبدالله، والمدير التنفيذي لفرع البحر الأحمر، الأستاذ أونور أبو علي محمود، وعدد من مديري الإدارات بالأمانة العامة للجمعية، ظهر الثلاثاء، لوزارة الصحة الولائية في البحر الأحمر كميات من المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية لدعم المصابين بمرض الكوليرا، بالإضافة إلى مواد لتعزيز الصحة البيئية. وأكدت الدكتورة عايدة على ضرورة إقامة شراكات لتغطية النقص في الأدوية المنقذة للحياة في جميع ولايات السودان، وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الهلال الأحمر لدعم المؤسسات الصحية والمتضررين من الحرب في البلاد.

من جهتها، أعربت وزيرة الصحة لولاية البحر الأحمر، الدكتورة أحلام عبد الرسول، عن شكرها لجمعية الهلال الأحمر السوداني على دعمها المستمر للشعب السوداني، مثمنة تعاون الجمعية مع وزارة الصحة وتقديمها المستمر للمعدات والأدوية. كما أعربت باسم مواطني الولاية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر في دعم القطاع الصحي، معربة عن أملها في توسيع هذه الشراكة لتشمل جوانب دعم أخرى. وأشارت إلى أنهم اتفقوا على خطة عمل لدعم الوزارة بالأدوية المنقذة للحياة ومواد الصحة البيئية في جميع ولايات البلاد.

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